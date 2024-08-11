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Регион
10 августа, 23:58

Несколько беспилотников ВСУ уничтожены силами ПВО в Воронежской области

Несколько беспилотников самолётного типа уничтожены силами ПВО в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

"По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", — написал глава региона в телеграм-канале, уточнив, что режим опасности атаки беспилотных воздушных судов сохраняется.

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Последний раз Воронеж был атакован ВСУ утром 7 августа. Беспилотник с поражающими элементами повредил фасад верхних этажей жилого дома и несколько автомобилей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sibsky2016

Артур Лапсаков
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