Несколько беспилотников ВСУ уничтожены силами ПВО в Воронежской области
Несколько беспилотников самолётного типа уничтожены силами ПВО в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", — написал глава региона в телеграм-канале, уточнив, что режим опасности атаки беспилотных воздушных судов сохраняется.
Последний раз Воронеж был атакован ВСУ утром 7 августа. Беспилотник с поражающими элементами повредил фасад верхних этажей жилого дома и несколько автомобилей.
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