Режим ЧС ввели в части Воронежской области после падения обломков БПЛА, есть пострадавшие

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев. Одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, вторая отказалась от медицинской помощи. В части региона для ликвидации последствия введён режим чрезвычайной ситуации.

«В Острогожском районе на территории трёх поселений введен режим ЧС. Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек», — написал чиновник в телеграм-канале.

Гражданские строения, предварительно, не пострадали. В одном из сёл района, предупредил глава региона, могут наблюдаться проблемы с электричеством. На месте падения обломков продолжается детонация.