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Регион
24 августа, 05:17

Режим ЧС ввели в части Воронежской области после падения обломков БПЛА, есть пострадавшие

Две женщины пострадали после атаки БПЛА на Воронежскую область

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев. Одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, вторая отказалась от медицинской помощи. В части региона для ликвидации последствия введён режим чрезвычайной ситуации.

«В Острогожском районе на территории трёх поселений введен режим ЧС. Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек», — написал чиновник в телеграм-канале.

Гражданские строения, предварительно, не пострадали. В одном из сёл района, предупредил глава региона, могут наблюдаться проблемы с электричеством. На месте падения обломков продолжается детонация.

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Напомним, рано утром 24 августа Александр Гусев сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ в небе над Воронежской областью. На месте падения обломков начался пожар с детонацией. Минобороны уточняло, что в регионе сбили пять дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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