Армия РФ накрыла огневым ударом завод, где делали новые украинские ракеты-дроны «Паляница»

ВС России в ходе специальной военной операции (СВО) в течение последних суток нанесли удар по цехам, где производились компоненты для новых украинских беспилотников «Паляница» и оперативно-тактических ракет «Гром-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.