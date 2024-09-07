Армия РФ накрыла огневым ударом завод, где делали новые украинские ракеты-дроны «Паляница»
Минобороны: ВС РФ поразили цеха ВСУ по производству компонентов для БПЛА «Паляница»
ВС России в ходе специальной военной операции (СВО) в течение последних суток нанесли удар по цехам, где производились компоненты для новых украинских беспилотников «Паляница» и оперативно-тактических ракет «Гром-2». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также были поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, инфраструктура военного аэродрома, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.
Напомним, что 24 августа, в День независимости Украины, Владимир Зеленский похвастался, что ВСУ впервые применили против России ракету-дрон «Паляница» («Паляниця»). Позже он сообщил, что Киев впервые испытал собственную баллистическую ракету. Оказалось, речь идёт об одном и том же оружии. На Украине оценивают дальность действия новой ракеты в 600-700 километров.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ