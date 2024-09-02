Стали известны подробности первого применения ВСУ «жахливої» «Паляницы»

Первая цель, которую якобы поразила новая украинская ракета-дрон «Паляниця», была расположена на территории Крыма. Такое утверждение опубликовано 2 сентября на страницах «Украинской правды». Источники издания не стали раскрывать, на какой именно объект обрушило свою мощь новейшее украинское оружие. Известно лишь, что это произошло в конце августа.

«Мы можем сказать, что дрон применялся при одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция», — поведал журналист Роман Романюк.