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2 сентября, 13:18

Стали известны подробности первого применения ВСУ «жахливої» «Паляницы»

УП: Дальнобойную ракету-дрон «Паляниця» ВСУ применили по территории Крыма

Дальность полёта «Паляницы» составляет порядка 600-700 километров, утверждают в Киеве. Обложка © Минобороны Украины

Дальность полёта «Паляницы» составляет порядка 600-700 километров, утверждают в Киеве. Обложка © Минобороны Украины

Первая цель, которую якобы поразила новая украинская ракета-дрон «Паляниця», была расположена на территории Крыма. Такое утверждение опубликовано 2 сентября на страницах «Украинской правды». Источники издания не стали раскрывать, на какой именно объект обрушило свою мощь новейшее украинское оружие. Известно лишь, что это произошло в конце августа.

«Мы можем сказать, что дрон применялся при одной из атак по Крымскому полуострову в августе этого года. К сожалению, не можем сказать, по какому именно объекту был применен этот дрон, но знаем, что это была комплексная операция», — поведал журналист Роман Романюк.

Зеленский заявил о первом применении украинской ракеты-дрона «Паляниця»
Зеленский заявил о первом применении украинской ракеты-дрона «Паляниця»

Напомним, что 24 августа, в День независимости Украины, Владимир Зеленский похвастался, что украинские войска впервые применили против России ракету-дрон «Паляниця». Позже он сообщил, что Украина впервые испытала собственную баллистическую ракету. Оказалось, речь идёт об одном и том же оружии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивает дальность действия новой ракеты в 600-700 километров.

Алексей Берковиц
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