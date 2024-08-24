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24 августа, 11:25

Зеленский заявил о первом применении украинской ракеты-дрона «Паляниця»

Украинские войска впервые применили против России новую ракету-дрон «Паляниця». Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона «Паляниця», — сказал Зеленский в обращении по случаю Дня независимости.

Что собой представляет новое вооружение и по какому объекту оно было применено, Зеленский уточнять не стал, но с гордым видом заявил, что «враг был поражён».

Ранее сообщалось, что Зеленский записал обращение по случаю Дня независимости рядом с границей с Курской областью. По данным украинских СМИ, съёмка проходила в Сумской области. К слову, свою торжественную речь Зеленский начал с угроз в адрес России. В частности, он заявил, что «украинцы всегда возвращают долги».

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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