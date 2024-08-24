Зеленский заявил о первом применении украинской ракеты-дрона «Паляниця»

Украинские войска впервые применили против России новую ракету-дрон «Паляниця». Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона «Паляниця», — сказал Зеленский в обращении по случаю Дня независимости.

Что собой представляет новое вооружение и по какому объекту оно было применено, Зеленский уточнять не стал, но с гордым видом заявил, что «враг был поражён».