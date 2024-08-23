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22 августа, 21:43

Экс-советник Кучмы объяснил, как Зеленский убивает Украину

Соскин: Зеленский развязал военные действия, из-за которых гибнет Украина

Украина гибнет из-за того, что Владимир Зеленский развязал военные действия. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет», — подчеркнул Соскин.

По словам эксперта, глава киевского режима занимался только тем, что смешил людей, а теперь довёл Россию до объявления начала СВО. Соскин заявил, что так Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, включая советских людей, многие годы строивших Украину.

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Ранее полковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис во время интервью на ютуб-канале Dialogue Works заявил, что Киеву не стоит ждать предложения о мирных переговорах от России после того, как ВСУ атаковали Курскую область.

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Telegram / Zelenskiy Official

Анатолий Симоненко
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