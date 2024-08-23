Экс-советник Кучмы объяснил, как Зеленский убивает Украину
Соскин: Зеленский развязал военные действия, из-за которых гибнет Украина
Украина гибнет из-за того, что Владимир Зеленский развязал военные действия. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет», — подчеркнул Соскин.
По словам эксперта, глава киевского режима занимался только тем, что смешил людей, а теперь довёл Россию до объявления начала СВО. Соскин заявил, что так Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, включая советских людей, многие годы строивших Украину.
Ранее полковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис во время интервью на ютуб-канале Dialogue Works заявил, что Киеву не стоит ждать предложения о мирных переговорах от России после того, как ВСУ атаковали Курскую область.
Telegram / Zelenskiy Official