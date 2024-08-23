Украина гибнет из-за того, что Владимир Зеленский развязал военные действия. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Небольшая группа людей во главе с достаточно молодым парнем по имени Владимир Зеленский развязала такую кровавую вакханалию, в результате которой Украина просто гибнет», — подчеркнул Соскин.

По словам эксперта, глава киевского режима занимался только тем, что смешил людей, а теперь довёл Россию до объявления начала СВО. Соскин заявил, что так Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, включая советских людей, многие годы строивших Украину.