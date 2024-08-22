Президент Чехии разбил иллюзии Зеленского и призвал к миру в обмен на земли Президент Чехии Павел назвал иллюзией «справедливый» мир Зеленского для Украины 22 августа, 14:19 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский выдвигает для так называемого перемирия с Россией заведомо невыполнимые условия, поэтому не должно быть иллюзий, что инициативы главы киевского режима якобы нацелены на «справедливый» мир. Об этом сказал президент Чехии Петр Павел в интервью Novinky.

«Но это, как мы все, наверное, чувствуем, скорее иллюзия. Реальность будет несколько иной», — поделился он.

Глава чешского государства уверен, что Москва в любом случае не отдаст освобождённые территории в ходе мирных переговоров, если до них дойдёт дело. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области останутся в составе России, уверен он. Павел отметил, что европейские страны могут считать эти территории «временно оккупированными в ходе восстановления суверенитета Украины», но это ничего не изменит. По его оценке, если ценой прекращения конфликта на Украине является «какой-то территориальный компромисс, то это хороший путь».

Ранее чешский президент Петр Павел оценил перспективу принятия Украины в НАТО даже без возврата всех утраченных ею территорий. По его мнению, восстановление контроля над потерянными землями не обязательно станет преградой на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Авторы Татьяна Миссуми