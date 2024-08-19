Президент Чехии оценил перспективу вступления Украины в НАТО
Петр Павел: Украина может войти в НАТО без возврата всех утраченных территорий
Президент Чехии Петр Павел. Обложка © X / Petr Pavel
Чешский президент Петр Павел оценил перспективу принятия Украины в НАТО даже без возврата всех утраченных ею территорий. В интервью изданию Novinky он уточнил, что восстановление контроля над потерянными землями не обязательно станет преградой на пути Украины к вступлению в Североатлантический альянс.
"Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", — заявил он.
Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что НАТО вместе с Евросоюзом планомерно разрушает Украину, а бездумная поддержка ЕС только усугубляет ситуацию. Он также добавил, что защита киевского режима станет ещё менее оправданной, если подтвердится его причастность к подрыву газопровода "Северный поток".