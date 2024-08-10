Прокуратура Чехии обжалует наказание наёмнику ВСУ Симану за мародёрство в Буче

Прокуратура Чехии планирует обжаловать приговор местному гражданину Филипу Симану, который служил наёмником в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА "Новости".

Гражданина Чехии приговорили к семи годам заключения по статье о мародёрстве. Также мужчину обвиняли в незаконной службе в иностранной армии. По чешскому законодательству, Симан должен был получить разрешение президента, прежде чем записываться в ВСУ. Однако тот привёл слова премьер-министра Петра Фиалу, который в 2022 году заявлял, что гражданам Чехии, отправившимся в зону спецоперации, не грозит уголовное преследование.

Симан, комментируя обвинения в мародёрстве, рассказал, что брал вещи из домов местных жителей в Буче и Ирпене, среди них были золотые и серебряные инвестиционные слитки, украшения, перстни, электроника, брендовые очки, кислородная маска с Ан-225 "Мрия". Симан признался, что относил вещи в штаб, а себе оставил лишь маску.