В убийстве британского наёмника на Украине подозревают воевавшего за ВСУ исламиста
Воевавшего на Украине исламиста подозревают в убийстве наёмника из Британии Берка
Наёмник Дэниел Берк. Обложка © Twitter / Nadia Cecchin
В убийстве воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины британского наёмника Дэниэла Берка подозревают исламиста, который также приехал в Незалежную приять участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Информацию об этом, сославшись на данные из результатов расследования, распространила газета The Daily Telegraph.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что убийство британца совершил имеющий гражданство Австралии и Алжира исламист Абдельфетах Нурин. Помимо этого, коронер из Соединённого Королевства Зак Голомбек рассказал представителям средств массовой информации о том, что подозреваемый признался в "причастности к стрельбе", но на тот момент утверждал, что это был несчастный случай. Также сообщается, что полиция Манчестера до сих пор не может установить местонахождение предполагаемого убийцы.
Напомним, об исчезновении Дэниела Берка стало известно в середине августа. Наёмник успел повоевать в Афганистане и Сирии, на Украину приехал в 2022 году. При этом пропал он не во время боёв. Все вещи мужчины остались в его квартире в городе Запорожье. Ранее отец Берка просил Скотленд-Ярд расследовать исчезновение сына. Его тело нашли в сентябре прошлого года в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Уже тогда эксперты заявили, что его могли убить сослуживцы из-за денег.