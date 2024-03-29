В убийстве воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины британского наёмника Дэниэла Берка подозревают исламиста, который также приехал в Незалежную приять участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Информацию об этом, сославшись на данные из результатов расследования, распространила газета The Daily Telegraph.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что убийство британца совершил имеющий гражданство Австралии и Алжира исламист Абдельфетах Нурин. Помимо этого, коронер из Соединённого Королевства Зак Голомбек рассказал представителям средств массовой информации о том, что подозреваемый признался в "причастности к стрельбе", но на тот момент утверждал, что это был несчастный случай. Также сообщается, что полиция Манчестера до сих пор не может установить местонахождение предполагаемого убийцы.