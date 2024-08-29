У Зеленского раскрыли дальность действия новой украинской ракеты-дрона «Паляница»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценивает дальность действия новой украинской баллистической ракеты в 600-700 километров. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Судя по всему, речь идёт о ракете-дроне «Паляница», об успешном испытании которой ранее заявил Владимир Зеленский. По его словам, новое оружие намного мощнее и быстрее применяемых ВСУ дальнобойных БПЛА-камикадзе самолётного типа.

«Дальность 600-700 километров, как президент сказал. Но это всё вопросы, на которые мы сможем ответить, когда всё это начнёт эффективно работать», — заявил Подоляк.