Количество раненых при обстреле дороги Шебекино — Белгород увеличилось

Число пострадавших в результате удара украинской армии по участку автодороги Шебекино — Белгород увеличилось до четырёх. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Количество раненых на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда увеличилось до четырёх. Мужчина уехал с места происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией бригада скорой помощи увезла в городскую больницу № 2 Белгорода. Сейчас он находится под присмотров врачей. В ходе осмотра повреждений замечено повреждение остекления в административном здании сельхозпредприятия. Кроме того, осколками посекло ещё три легковых автомобиля.