Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 14:29

Количество раненых при обстреле дороги Шебекино — Белгород увеличилось

Пожарный тушит обгоревшее авто рядом с торчащим из асфальта снарядом ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Пожарный тушит обгоревшее авто рядом с торчащим из асфальта снарядом ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Число пострадавших в результате удара украинской армии по участку автодороги Шебекино — Белгород увеличилось до четырёх. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Количество раненых на участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания снаряда увеличилось до четырёх. Мужчина уехал с места происшествия, но позже, почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией бригада скорой помощи увезла в городскую больницу № 2 Белгорода. Сейчас он находится под присмотров врачей. В ходе осмотра повреждений замечено повреждение остекления в административном здании сельхозпредприятия. Кроме того, осколками посекло ещё три легковых автомобиля.

Украинские СМИ публикуют видео провального пуска ракеты «Точка-У» бойцами ВСУ
Украинские СМИ публикуют видео провального пуска ракеты «Точка-У» бойцами ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия провела атаку по Белгородской области с использованием беспилотников. На участке дороги Шебекино — Белгород двух мужчин с осколочными ранениями и женщину с минно-взрывной травмой и контузией доставили в горбольницу.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Общество
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров