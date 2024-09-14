Украинские СМИ публикуют видео провального пуска ракеты «Точка-У» бойцами ВСУ
Украинские источники публикуют ролик с неудачным запуском военными ВСУ баллистической ракеты «Точка-У». На кадрах снаряд разрывается прямо на старте, взлетев от земли на пару метров. Где и когда снято видео не уточняется.
Украинские бойцы едва успевают прыгнуть в окопы, чтобы не получить осколочные ранения. Обломки ракеты разлетаются на десятки метров и начинают гореть. Пользователи с Украины раскритиковали видео в комментариях, задавшись вопросом, была ли это техническая неисправность в самой пусковой установке или у бойцов ВСУ очень низкий уровень подготовки.
Накануне сообщалось, что во время отступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Курской области 12 военных решили не возвращаться в Незалежную и сдались в плен российским бойцам.