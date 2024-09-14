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14 сентября, 08:38

Жертвами «огненной вендетты» украинцев уже стали более 200 военнослужащих ВСУ

Глава полиции Киева Шумейко: На Украине сожгли более 200 машин бойцов ВСУ

Машины ВСУ горят на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Машины ВСУ горят на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

По всей Украине насчитывается уже более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из них было совершено несовершеннолетними. Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко рассказал военнослужащим, как уберечь твоё транспортное средство от огненной «инквизиции» украинского народа.

Наблюдая участившиеся поджоги, полиция Украины призвала военнослужащих украинских ВС и Нацгвардии не обклеивать свои машины наклейками, баннерами и прочили сигналами о том, что транспортное средство принадлежит военному.

«По возможности рекомендуется оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах», — взывал Шумейко во время украинского телемарафона

Известно, что поджигатели за свои проступки получают от 600 до нескольких тысяч долларов за машину.

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Ранее Life.ru писал, что с начала года на Украине задержали около 70 человек за поджоги авто военных. По словам депутата Колунова, так народ показывает своё недовольство правящим в Киеве режимом, частью которого становиться он не хочет.

Владимир Озеров
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