Жертвами «огненной вендетты» украинцев уже стали более 200 военнослужащих ВСУ

По всей Украине насчитывается уже более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из них было совершено несовершеннолетними. Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко рассказал военнослужащим, как уберечь твоё транспортное средство от огненной «инквизиции» украинского народа.

Наблюдая участившиеся поджоги, полиция Украины призвала военнослужащих украинских ВС и Нацгвардии не обклеивать свои машины наклейками, баннерами и прочили сигналами о том, что транспортное средство принадлежит военному.

«По возможности рекомендуется оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах», — взывал Шумейко во время украинского телемарафона

Известно, что поджигатели за свои проступки получают от 600 до нескольких тысяч долларов за машину.