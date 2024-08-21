В Госдуме объяснили огненную «инквизицию» машин военных на Украине
Депутат Колунов объяснил поджоги авто военных на Украине недовольством политикой
Тенденция на поджоги автомобилей, принадлежащих украинским военнослужащим, является проявлением борьбы русского населения страны, которое не хочет быть частью проводимой Киевом политики. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что с начала года на Украине задержали около 70 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Это происходило в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове. Наш собеседник уверен, что «эти случаи не случайны».
Это российские земли, где живут русские люди. Они не хотят быть с Украиной, они хотят к нам. Делают всё возможное, посильное, чтобы приблизить нашу победу. Партизанят, так сказать. И это будет продолжаться!
На Украине могут закончиться дворы, в которых пока не сжигали автомобили, принадлежащие военным. К примеру, в Одессе массово жгут машины сотрудников украинских военкоматов. Полиция считает, что за этим стоят пророссийские партизаны. Самый свежий случай произошёл сегодня ночью в Киеве, где неизвестные предали огню военный микроавтобус.
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