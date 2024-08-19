Появились фото сожжённой бронетехники ВСУ, попавшей в засаду в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в телеграм-канале фото попавшей в засаду техники ВСУ. Он отметил, что последние попытки противника продвинуться вглубь российского региона были безуспешны.

"Российские бойцы продолжают жечь технику ВСУ. Уже несколько дней противник продолжает безуспешные попытки продвинуться вглубь Курской области. На кадрах — попавшая в засаду техника ВСУ", — подписал Смирнов снимки.







Он также поблагодарил военных, которые сейчас сражаются с укронацистами, и подчеркнул, что победа будет за Россией.