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19 августа, 10:08

Появились фото сожжённой бронетехники ВСУ, попавшей в засаду в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов показал фото попавшей в засаду техники ВСУ

Бронетехника ВСУ, попавшая в засаду в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Бронетехника ВСУ, попавшая в засаду в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в телеграм-канале фото попавшей в засаду техники ВСУ. Он отметил, что последние попытки противника продвинуться вглубь российского региона были безуспешны.

"Российские бойцы продолжают жечь технику ВСУ. Уже несколько дней противник продолжает безуспешные попытки продвинуться вглубь Курской области. На кадрах — попавшая в засаду техника ВСУ", — подписал Смирнов снимки.

  • Бронетехника ВСУ, попавшая в засаду в Курской области. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
    Бронетехника ВСУ, попавшая в засаду в Курской области. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
  • Боеприпасы ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
    Боеприпасы ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
  • Бронетехника ВСУ, попавшая в засаду в Курской области. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
    Бронетехника ВСУ, попавшая в засаду в Курской области. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Бронетехника ВСУ, попавшая в засаду в Курской области. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

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Он также поблагодарил военных, которые сейчас сражаются с укронацистами, и подчеркнул, что победа будет за Россией.

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Ранее Минобороны отчиталось об ударах планирующими авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области. После получения разведданных их сбросил бомбардировщик Су-34. Экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Наталья Демьянова
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