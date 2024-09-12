Губернатор заявил, что спалившими вертолёт школьниками из Ноябрьска управляли извне

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал поджог вертолёта в Ноябрьске двумя школьниками. На заседании окружного правительства чиновник сообщил, что ребята были на хорошем счету и их втянули в это преступление.

«Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. Но фактически подростков втянули в совершение преступления за денежное вознаграждение. Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни и, тем не менее, такое информационное взаимодействие по лёгкому заработку привело к столь серьёзным последствиям», — подчеркнул Артюхов.

Вместе с этим у него возникли вопросы к собственнику аэропорта, на территории которого произошло это происшествие. Артюхов подчеркнул, что если дети смогли туда залезть, то что говорить о подготовленных взрослых даже нет смысла.