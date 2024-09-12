Губернатор заявил, что спалившими вертолёт школьниками из Ноябрьска управляли извне
Артюхов: Школьников, которые сожгли вертолёт в Ноябрьске, втянули в преступление
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал поджог вертолёта в Ноябрьске двумя школьниками. На заседании окружного правительства чиновник сообщил, что ребята были на хорошем счету и их втянули в это преступление.
«Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. Но фактически подростков втянули в совершение преступления за денежное вознаграждение. Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни и, тем не менее, такое информационное взаимодействие по лёгкому заработку привело к столь серьёзным последствиям», — подчеркнул Артюхов.
Вместе с этим у него возникли вопросы к собственнику аэропорта, на территории которого произошло это происшествие. Артюхов подчеркнул, что если дети смогли туда залезть, то что говорить о подготовленных взрослых даже нет смысла.
Напомним, школьники решились пойти на поджог из-за вознаграждения в пять миллионов рублей. Уточняется, что в ночь на 11 сентября подростки 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолётной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили воздушное судно Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.
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