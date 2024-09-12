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Регион
12 сентября, 00:40
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Губернатор заявил, что спалившими вертолёт школьниками из Ноябрьска управляли извне

Артюхов: Школьников, которые сожгли вертолёт в Ноябрьске, втянули в преступление

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал поджог вертолёта в Ноябрьске двумя школьниками. На заседании окружного правительства чиновник сообщил, что ребята были на хорошем счету и их втянули в это преступление.

«Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. Но фактически подростков втянули в совершение преступления за денежное вознаграждение. Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни и, тем не менее, такое информационное взаимодействие по лёгкому заработку привело к столь серьёзным последствиям», — подчеркнул Артюхов.

Вместе с этим у него возникли вопросы к собственнику аэропорта, на территории которого произошло это происшествие. Артюхов подчеркнул, что если дети смогли туда залезть, то что говорить о подготовленных взрослых даже нет смысла.

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Напомним, школьники решились пойти на поджог из-за вознаграждения в пять миллионов рублей. Уточняется, что в ночь на 11 сентября подростки 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолётной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили воздушное судно Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Pereiras

Оксана Попова
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