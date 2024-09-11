Российские школьники решили подзаработать и подожгли вертолёт

Два школьника, которые подожгли вертолёт за награду в Ноябрьске, получили ожоги лица и рук. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее стало известно, что школьники решились пойти на поджог из-за вознаграждения в пять миллионов рублей. Уточняется, что в ночь на 11 сентября подростки 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолётной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили воздушное судно Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.

«Подростки получили средние ожоги лица и рук. Им оказана необходимая медицинская помощь», — пояснили представители правительства региона.

После задержания подростков медики оказали помощь злоумышленникам в полном объёме. По словам представителя окружного Депздрава, состояние подростков — удовлетворительное.