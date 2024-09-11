Российские школьники решили подзаработать и подожгли вертолёт
В Ноябрьске двое школьников сожгли вертолёт за вознаграждение в 5 млн рублей
Два школьника, которые подожгли вертолёт за награду в Ноябрьске, получили ожоги лица и рук. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Ранее стало известно, что школьники решились пойти на поджог из-за вознаграждения в пять миллионов рублей. Уточняется, что в ночь на 11 сентября подростки 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолётной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили воздушное судно Ми-8 горючей жидкостью и подожгли.
«Подростки получили средние ожоги лица и рук. Им оказана необходимая медицинская помощь», — пояснили представители правительства региона.
После задержания подростков медики оказали помощь злоумышленникам в полном объёме. По словам представителя окружного Депздрава, состояние подростков — удовлетворительное.
А ранее Life.ru рассказывал, что ребёнок случайно поджёг парковку в одном из дворов в Москве. Пламя распространилось на десять машин, шесть из них полностью сгорели. По словам очевидцев, несовершеннолетний кинул зажжённую спичку в мусорку. Та загорелась, а пламя быстро перекинулось на рядом стоящие автомобили.
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