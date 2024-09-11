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11 сентября, 10:08

«Механизм с таймером»: Причиной взрыва в Екатеринбурге могла быть диверсия

URA.ru: Взрыв в Екатеринбурге прогремел из-за срабатывания механизма с таймером

Место взрыва в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / Сигнал Урал

Место взрыва в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / Сигнал Урал

Взрыв в Екатеринбурге прогремел в результате срабатывания некого механизма с таймером, который, предположительно, привели в действие диверсанты. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру», — сказал собеседник агентства.

По его словам, когда к месту ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов, никого уже не было. Причастных к произошедшему сейчас разыскивают.

Как ранее сообщал Life.ru, взрыв прогремел ранним утром 11 сентября возле гаражного кооператива. Известно, что в результате происшествия пострадал один человек, а также оказались повреждены три автомобиля.

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Наталья Демьянова
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