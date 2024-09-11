«Механизм с таймером»: Причиной взрыва в Екатеринбурге могла быть диверсия

Взрыв в Екатеринбурге прогремел в результате срабатывания некого механизма с таймером, который, предположительно, привели в действие диверсанты. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру», — сказал собеседник агентства.

По его словам, когда к месту ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов, никого уже не было. Причастных к произошедшему сейчас разыскивают.