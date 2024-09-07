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Женщина с «поясом шахида» угрожала взорвать больницу на Урале

В Верхотурье женщина пришла в районную больницу и пообещала устроить взрыв

7 сентября, 07:26
На Урале женщина хотела взорвать больницу. Обложка © freepik

На Урале женщина хотела взорвать больницу. Обложка © freepik

В городе Верхотурье Свердловской области женщина пришла в районную больницу и пообещала взорвать себя прямо в здании. По словам очевидцем, она якобы была обмотана вокруг талии поясом со взрывчаткой. Об этом пишет Mash.

Больница в Верхотурье. Видео © Telegram / Mash

Женщина села в коридоре на втором этаже в отделении хирургии. Она утверждала, что сейчас устроит подрыв. Причины своих действий нарушительница не назвала. Сейчас полиция уже задержала её, обстоятельства ЧП выясняются. Пострадавших нет. Взрывчатки у женщины не оказалось.

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Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд назначил наказание в виде тюремного заключения сроком на 18 лет для инженера из Воронежа Артёма Лозового* по делу о госизмене, подготовке теракта и обороте взрывчатки.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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