Женщина с «поясом шахида» угрожала взорвать больницу на Урале
В Верхотурье женщина пришла в районную больницу и пообещала устроить взрыв
На Урале женщина хотела взорвать больницу. Обложка © freepik
В городе Верхотурье Свердловской области женщина пришла в районную больницу и пообещала взорвать себя прямо в здании. По словам очевидцем, она якобы была обмотана вокруг талии поясом со взрывчаткой. Об этом пишет Mash.
Больница в Верхотурье. Видео © Telegram / Mash
Женщина села в коридоре на втором этаже в отделении хирургии. Она утверждала, что сейчас устроит подрыв. Причины своих действий нарушительница не назвала. Сейчас полиция уже задержала её, обстоятельства ЧП выясняются. Пострадавших нет. Взрывчатки у женщины не оказалось.
Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд назначил наказание в виде тюремного заключения сроком на 18 лет для инженера из Воронежа Артёма Лозового* по делу о госизмене, подготовке теракта и обороте взрывчатки.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в России.