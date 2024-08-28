Инженер из Воронежа получил 18 лет за попытку взорвать военкомат

Второй западный окружной военный суд назначил наказание в виде тюремного заключения сроком на 18 лет для инженера из Воронежа Артёма Лозового* по делу о госизмене, подготовке теракта и обороте взрывчатки.

Согласно вердикту суда, Лозовой* просидит в тюрьме три года, а на остальные 15 будет переведён в колонию строгого режима. Ему также был предъявлен штраф в размере 700 тысяч рублей.

Состав дела не раскрывается, а само заседание проходило за закрытыми дверьми из-за наличия на материалах грифа «Секретно». Лозового* поймали с поличным, когда он забирал из своего же схрона компоненты взрывчатки, с помощью которой он планировал взорвать воронежский военкомат. Вину он признал.

Ранее Верховный Суд Республики Крым приговорил жителя Томской области к тюремному заключению сроком на 13 лет по делу о госизмене. Он два года занимался шпионажем и предоставлял сведения иностранным спецслужбам.