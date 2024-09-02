Взрыв в Новороссийске оказался делом рук квартирного «химика», он пострадал

Житель Новороссийска пытался самостоятельно изготовить в квартире легковоспламеняющуюся жидкость и устроил взрыв. Версия о взрыве газа не подтвердилась. Как стало известно SHOT, житель одной из квартир на улице Видова экспериментировал с какими-то химикатами. Жильё выгорело изнутри, выбило стёкла.

Квартира жителя Новороссийска, устроившего взрыв. Фото © SHOT

Кроме подозрительного химика никто не пострадал. Сам он успел пояснить сотрудникам экстренных служб, что пытался изготовить легковоспламеняющуюся жидкость. Для каких именно целей, сейчас выясняют полицейские.