Взрыв в Новороссийске оказался делом рук квартирного «химика», он пострадал
Житель Новороссийска устроил взрыв, пытаясь сделать воспламеняющуюся жидкость
Житель Новороссийска пытался самостоятельно изготовить в квартире легковоспламеняющуюся жидкость и устроил взрыв. Версия о взрыве газа не подтвердилась. Как стало известно SHOT, житель одной из квартир на улице Видова экспериментировал с какими-то химикатами. Жильё выгорело изнутри, выбило стёкла.
Квартира жителя Новороссийска, устроившего взрыв. Фото © SHOT
Кроме подозрительного химика никто не пострадал. Сам он успел пояснить сотрудникам экстренных служб, что пытался изготовить легковоспламеняющуюся жидкость. Для каких именно целей, сейчас выясняют полицейские.
Напомним, 2 сентября стало известно о взрыве в жилом доме в Новороссийске. Изначально считалось, что его вызвал бытовой газ. Горела квартира на четвёртом этаже.