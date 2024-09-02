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2 сентября, 16:11

Взрыв в Новороссийске оказался делом рук квартирного «химика», он пострадал

Житель Новороссийска устроил взрыв, пытаясь сделать воспламеняющуюся жидкость

Житель Новороссийска пытался самостоятельно изготовить в квартире легковоспламеняющуюся жидкость и устроил взрыв. Версия о взрыве газа не подтвердилась. Как стало известно SHOT, житель одной из квартир на улице Видова экспериментировал с какими-то химикатами. Жильё выгорело изнутри, выбило стёкла.

Квартира жителя Новороссийска, устроившего взрыв. Фото © SHOT

Квартира жителя Новороссийска, устроившего взрыв. Фото © SHOT

Кроме подозрительного химика никто не пострадал. Сам он успел пояснить сотрудникам экстренных служб, что пытался изготовить легковоспламеняющуюся жидкость. Для каких именно целей, сейчас выясняют полицейские.

В МЧС показали фото жилого дома в Пермском крае, где произошёл взрыв газа
В МЧС показали фото жилого дома в Пермском крае, где произошёл взрыв газа

Напомним, 2 сентября стало известно о взрыве в жилом доме в Новороссийске. Изначально считалось, что его вызвал бытовой газ. Горела квартира на четвёртом этаже.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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