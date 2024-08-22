В МЧС показали фото жилого дома в Пермском крае, где произошёл взрыв газа
Разбор завалом продолжается. Обложка © Telegram / МЧС Пермского края
Пресс-служба МЧС России по Пермскому краю опубликовала фото дома в годе Кизеле, где сегодня произошёл взрыв газа. Кадры с места ЧП выложили в телеграм-канале ведомства.
«Сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси по адресу: г. Кизел, ул. Ленина. По прибытии пожарных подразделений установлено, что в 4-х этажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами, загорания нет», — также говорится в сообщении МЧС.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены 2 детей. Предварительно, пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.