Мощный взрыв обрушил перекрытия между этажами в доме в Прикамье

Утром в городе Кизел Пермского края произошёл взрыв газа в одном из жилых многоквартирных домов. На месте работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

В Перском крае в многоквартирном доме произошёл взрыв газа. Видео © Telegram / В Перми | Новости

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Проводится эвакуация жителей, а также оказывается помощь пострадавшим. По предварительным данным, их двое. По данным МЧС, пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены 2 детей. В результате взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами.

«Глава округа Андрей Родыгин на месте. Поручил оперативно докладывать о ситуации и оказывать всю необходимую помощь жителям. Создан краевой оперативный штаб. На место также выехали Заместитель председателя Правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов», — написал глава области.