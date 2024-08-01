Взрыв в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле: что известно на данный момент

Утром 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв, у здания обрушился подъезд. На место сразу стянулись местные жители и спасатели, они начали доставать пострадавших из-под завалов. По данным Life.ru, предварительной причиной считается хлопок газовоздушной смеси. Обошлось без пожара.