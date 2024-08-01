Взрыв в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле: что известно на данный момент
Утром 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв, у здания обрушился подъезд. На место сразу стянулись местные жители и спасатели, они начали доставать пострадавших из-под завалов. По данным Life.ru, предварительной причиной считается хлопок газовоздушной смеси. Обошлось без пожара.
По последним данным, пострадало семь человек, в том числе пятеро детей. Их госпитализировали. Также обрушился второй подъезд дома, и всего у здания было минимум три частичных обрушения. Одно из них сняли очевидцы. Позднее под завалами нашли ещё одного ребёнка, это попало на видео. Также появлялись кадры с пронзительными криками маленькой девочки, доносящимися из под руин.
Сообщалось, что взрыв в многоэтажке выбил окна в детском саду, находящемся в 50 метрах. МЧС проверяет информацию о пострадавших.
Примечательно, что буквально за минуты до хлопка жители соседнего дома прогнали из подъезда "газовщиков", обходивших квартиры. По словам очевидцев, один из них, убегая на улицу, ударил по, предположительно, газовой трубе. В местной газовой службе уже заявили Life.ru, что это — не их сотрудники.
Life.ru