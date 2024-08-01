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1 августа, 09:16

"Всё, мы идём к тебе": Ребёнка, предварительно, нашли под завалами в Нижнем Тагиле

SHOT: Ребёнка, предварительно, нашли под завалами в Нижнем Тагиле

Ребёнка, предварительно, нашли под завалами в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение подъезда после взрыва газа. Об этом сообщает SHOT.

Ребёнка, предварительно, нашли под завалами в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

Сейчас к нему пробираются спасатели.

"Всё, мы идём к тебе", — говорят спасатели на видео.

Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда. Спасатели начали разбор завалов. Известно о пяти пострадавших.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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