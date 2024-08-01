"Всё, мы идём к тебе": Ребёнка, предварительно, нашли под завалами в Нижнем Тагиле

Ребёнка, предварительно, нашли под завалами в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение подъезда после взрыва газа. Об этом сообщает SHOT.

Ребёнка, предварительно, нашли под завалами в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

Сейчас к нему пробираются спасатели.