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1 августа, 08:39

"Аня, Анечка!": Пронзительные крики раздаются на месте обрушения в Нижнем Тагиле — ищут маленькую девочку

Маленькую Аню продолжают искать на месте обрушения подъезда в Нижнем Тагиле

Душераздирающие крики на месте обрушения в Нижнем Тагиле. Предварительно, ищут маленького ребёнка, который находится под завалами рухнувшей многоэтажки.

Очевидцы сообщили SHOT, что из-под бетонных плит пока никого не слышно.

Маленькую девочку продолжают искать на месте обрушения подъезда в Нижнем Тагиле. Видео © SHOT

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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