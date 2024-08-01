"Аня, Анечка!": Пронзительные крики раздаются на месте обрушения в Нижнем Тагиле — ищут маленькую девочку
Маленькую Аню продолжают искать на месте обрушения подъезда в Нижнем Тагиле
Душераздирающие крики на месте обрушения в Нижнем Тагиле. Предварительно, ищут маленького ребёнка, который находится под завалами рухнувшей многоэтажки.
Очевидцы сообщили SHOT, что из-под бетонных плит пока никого не слышно.
Маленькую девочку продолжают искать на месте обрушения подъезда в Нижнем Тагиле. Видео © SHOT
Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда.
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Life.ru