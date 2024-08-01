Четверых детей госпитализировали с места обрушения дома в Нижнем Тагиле

В результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, среди них — четыре ребёнка. Как сообщает SHOT, обрушился также второй подъезд дома.

По информации телеграм-канала, детей отправили в третью городскую больницу, взрослых — в первую. Уточняется, что младенцев среди пострадавших нет. Экстренные службы продолжают разбирать завалы. По предварительным данным, под ними остаётся один человек.