До семи выросло число пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Число пострадавших в результате обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв, выросло до семи. Как сообщает SHOT , среди них пятеро детей.

По данным телеграм-канала, состояние первых троих пострадавших, которых спасатели вытащили из-под завалов дома, стабильно. Двое детей госпитализированы в отделении хирургии, одному из них 12 лет. Ещё один 45-летний пострадавший получил тяжёлую сочетанную травму. На данный момент информации о погибших нет, однако под завалами могут находиться до девяти человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.