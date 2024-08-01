До семи выросло число пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Число пострадавших в результате обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв, выросло до семи. Как сообщает SHOT, среди них пятеро детей.
Кадры с места обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, состояние первых троих пострадавших, которых спасатели вытащили из-под завалов дома, стабильно. Двое детей госпитализированы в отделении хирургии, одному из них 12 лет. Ещё один 45-летний пострадавший получил тяжёлую сочетанную травму. На данный момент информации о погибших нет, однако под завалами могут находиться до девяти человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
"Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда. Спасатели начали разбор завалов. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
Кадр из видео Telegram / SHOT