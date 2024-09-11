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11 сентября, 05:14

Власти: Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге

Место взрыва в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург»

Место взрыва в Екатеринбурге. Обложка © Telegram / «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург»

Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Антитеррористической комиссии Свердловской области. Инцидент произошёл около гаражного кооператива в районе ВИЗ. Повреждены три автомобиля.

«Район инцидента оцеплен... Угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — говорится в сообщении.

Как пишет SHOT, очевидцы услышали хлопок в районе 04:00 мск, он прозвучал в районе стройки жилого комплекса. Уже через несколько минут на место стянулись полиция и скорая помощь.

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Ранее взрыв газа прогремел в одной из многоэтажек дагестанского Кизилюрта. На месте разгорелся пожар, это попало на видео. Пострадал один человек.

Матвей Константинов
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