Власти: Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге

Один человек пострадал при взрыве в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Антитеррористической комиссии Свердловской области. Инцидент произошёл около гаражного кооператива в районе ВИЗ. Повреждены три автомобиля.

«Район инцидента оцеплен... Угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — говорится в сообщении.

Как пишет SHOT, очевидцы услышали хлопок в районе 04:00 мск, он прозвучал в районе стройки жилого комплекса. Уже через несколько минут на место стянулись полиция и скорая помощь.