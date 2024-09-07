Момент взрыва газа в многоэтажке в Дагестане попал на видео
В дагестанском Кизилюрте мужчина пострадал при взрыве газа в квартире
В дагестанском Кизилюрте произошёл взрыв газа в многоэтажном доме на улице Гагарина. Момента происшествия попало на городские камеры видеонаблюдения и был опубликован в соцсетях. В результате инцидента пострадал мужчина 1998 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Момент взрыва газа в Дагестане. Видео © Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН
«По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Кизилюрт по улице Гагарина, 88, в квартире на 1-м этаже многоквартирного дома произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Пострадал мужчина 1998 г.р.», — говорится в сообщении.
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