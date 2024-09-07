ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 10:37

Момент взрыва газа в многоэтажке в Дагестане попал на видео

В дагестанском Кизилюрте мужчина пострадал при взрыве газа в квартире

В дагестанском Кизилюрте произошёл взрыв газа в многоэтажном доме на улице Гагарина. Момента происшествия попало на городские камеры видеонаблюдения и был опубликован в соцсетях. В результате инцидента пострадал мужчина 1998 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Момент взрыва газа в Дагестане. Видео © Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Кизилюрт по улице Гагарина, 88, в квартире на 1-м этаже многоквартирного дома произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Пострадал мужчина 1998 г.р.», — говорится в сообщении.

Взрыв в Новороссийске оказался делом рук квартирного «химика», он пострадал
Взрыв в Новороссийске оказался делом рук квартирного «химика», он пострадал

Ранее Life.ru сообщал, что утром 22 августа обрушились перекрытия между этажами в доме в Кизеле Пермского края. Причиной стала замена газовой плиты пьяными жильцами.

Обложка ©

Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров