Момент взрыва газа в многоэтажке в Дагестане попал на видео

В дагестанском Кизилюрте произошёл взрыв газа в многоэтажном доме на улице Гагарина. Момента происшествия попало на городские камеры видеонаблюдения и был опубликован в соцсетях. В результате инцидента пострадал мужчина 1998 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по региону.