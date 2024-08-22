СК: Замена газовой плиты пьяными жильцами стала причиной взрыва дома в Кизеле 22 августа, 15:53 Взрыв газа в доме в Кизеле. Обложка © Telegram / Следком

Взрыв газа в многоэтажном доме в Кизеле Пермского края мог произойти потому, что нетрезвые жильцы одной из квартиры пытались самостоятельно демонтировать газовую плиту. Об этом сообщает СК РФ.

Взрыв газа в Кизеле. Видео © Telegram / Следком

«22 августа 2024 года двое жильцов квартиры, расположенной в многоквартирном доме в городе Кизеле Пермского края, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту, в результате чего произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к её воспламенению», — уточнили в ведомстве.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Ещё одного жильца продолжают искать под завалами. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Авторы Татьяна Миссуми