Спасатели достали двух котов из-под завалов дома в Кизеле, где взорвался газ 22 августа, 08:29 Спасение котов в Кизеле. Обложка © Telegram / SHOT

В пермском Кизеле спасатели достали двух котов из-под завалов многоэтажки, в которой взорвался газ. Об этом пишет SHOT. Предварительно, причиной ЧП стала колонка, которая была в плохом состоянии, и за ней не следил хозяин квартиры.

Спасение котов в Кизеле. Видео © Telegram / SHOT

По последним данным, пострадавших двое. У госпитализированного мужчины врачи диагностировали ожог верхних дыхательных путей, сейчас 61-летний житель дома находится в состоянии средней тяжести. Ещё одна пострадавшая — 88-летняя пенсионерка — отказалась от госпитализации. Всего эвакуировано 26 человек.

Напомним, утром 22 августа в городе Кизел Пермского края произошёл взрыв газа в одном из жилых многоквартирных домов. В результате ЧП обрушились перекрытия между 4 и 3 этажами. По предварительным данным, пострадали двое человек.

Авторы Татьяна Миссуми