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22 августа, 09:08

В Кизеле при разборе завалов проводят минуты тишины, чтобы услышать пострадавших

В пермском Кизеле проводят минуты тишины, чтобы услышать людей под завалами многоквартирного дома, где сегодня произошёл взрыв. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Разбор завалом продолжается. Видео © Telegram / МЧС Пермского края

«При разборе завалов проводят минуты тишины: затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели уже эвакуировали 26 человек, в том числе 3 детей. К месту ЧП направляется начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

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Напомним, мощный взрыв обрушил перекрытия между этажами в доме в Прикамье. Ранее сообщалось, что пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены 2 детей. В результате взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами. В МЧС публиковали фото с места ЧП.

Обложка ©

Telegram / МЧС Пермского края

Николь Вербер
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