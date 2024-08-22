В Кизеле при разборе завалов проводят минуты тишины, чтобы услышать пострадавших
В пермском Кизеле проводят минуты тишины, чтобы услышать людей под завалами многоквартирного дома, где сегодня произошёл взрыв. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Разбор завалом продолжается. Видео © Telegram / МЧС Пермского края
«При разборе завалов проводят минуты тишины: затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели уже эвакуировали 26 человек, в том числе 3 детей. К месту ЧП направляется начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.
Напомним, мощный взрыв обрушил перекрытия между этажами в доме в Прикамье. Ранее сообщалось, что пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены 2 детей. В результате взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4 и 3 этажами. В МЧС публиковали фото с места ЧП.
Telegram / МЧС Пермского края