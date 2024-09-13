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13 сентября, 09:26

Группа бойцов ВСУ решила не возвращаться на Украину из-под Курска и сдалась в плен

Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 12 украинских военных в Курской области

Во время отступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Курской области 12 военных решили не возвращаться в Незалежную и сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны РФ 13 сентября в ежедневной сводке о ходе СВО.

«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники. <…> 12 украинских военнослужащих сдались в плен», — уточнили в ведомстве.

Наши морпехи в ходе ожесточённых боёв выдавили ВСУ ещё из четырёх сёл под Курском
Наши морпехи в ходе ожесточённых боёв выдавили ВСУ ещё из четырёх сёл под Курском

Напомним, 10 сентября российские войска начали масштабное контрнаступление в Курской области. За одни только сутки освобождено более десятка километров, ВСУ продолжают нести огромные потери. Тем временем Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что всё идёт по украинскому плану. В свою очередь в Совфеде считают, что планы Киева, напротив, провалились, поскольку там рассчитывали, что нападение на Курскую область заставит РФ сесть за стол переговоров и принять условия Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Андрей Бражников
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