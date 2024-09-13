Группа бойцов ВСУ решила не возвращаться на Украину из-под Курска и сдалась в плен

Во время отступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Курской области 12 военных решили не возвращаться в Незалежную и сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в Минобороны РФ 13 сентября в ежедневной сводке о ходе СВО.