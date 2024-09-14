Тигран Кеосаян раскрыл истинные причины ударов ВСУ по городам России
Кеосаян: ВСУ атакуют города РФ дронами из-за отчаяния и проигрыша на земле
Украинская армия использует беспилотники для атаки российских городов с мирными жителями по двум причинам. Первая — это поражение ВСУ на фронте, а вторая — отчаяние, считает кинорежиссёр, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян.
«Им кажется, если среднестатистический россиянин, который вдали от линии фронта, увидит, что такое война, потеряет кого-то, то мы все чухнем, встанем и как снесём всё это правительство наше», — отметил он в эфире радио Sputnik.
Режиссёр привёл в пример ситуацию в Курской области. Он выразил уверенность, что напав на приграничный район ВСУ хотели вызвать у россиян «внутренний зуд» и «страх». Однако украинцы просчитались — число добровольцев, идущих на фронт, увеличилось два с половиной раза.
Напомним, что только минувшей ночью украинские боевики пытались нанести удары по объектам на территории Курской и Белгородской областей с помощью 19 беспилотников самолётного типа. Все объекты были сбиты российской ПВО. Кроме того, один дрон ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью. Обломки БПЛА рухнули вдали от построек и не спровоцировали разрушений на земле.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России