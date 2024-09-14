Тигран Кеосаян раскрыл истинные причины ударов ВСУ по городам России

Украинская армия использует беспилотники для атаки российских городов с мирными жителями по двум причинам. Первая — это поражение ВСУ на фронте, а вторая — отчаяние, считает кинорежиссёр, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян.

«Им кажется, если среднестатистический россиянин, который вдали от линии фронта, увидит, что такое война, потеряет кого-то, то мы все чухнем, встанем и как снесём всё это правительство наше», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Режиссёр привёл в пример ситуацию в Курской области. Он выразил уверенность, что напав на приграничный район ВСУ хотели вызвать у россиян «внутренний зуд» и «страх». Однако украинцы просчитались — число добровольцев, идущих на фронт, увеличилось два с половиной раза.