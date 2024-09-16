Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Брянской областью
Минобороны: Восемь беспилотников самолётного типа сбиты над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Брянской область. Как сообщили в Минобороны РФ, ещё один дрон ликвидировали в Курской области.
«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее россиянам подсказали, что делать, если рядом с домом лежит дрон. По словам специалиста, его ни в коем случае нельзя трогать его, пытаться утилизировать или закопать.
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