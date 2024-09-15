Россиянам рассказали, что делать при обнаружении дрона рядом с домом

Жителям России подсказали, что делать, если рядом с домом лежит дрон. Ни в коем случае нельзя трогать его, пытаться утилизировать или закопать. Это может быть крайне опасно для жизни, предупредил военный эксперт и специалист по взрывоопасной технике Василий Дандыкин.

«Лучше отойти от находки на безопасное расстояние — около 100 метров. Перед тем как укрыться в доме или другом капитальном здании, следует сообщить о найденном дроне в службу 112», — подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Он отметил, что опасны не только БПЛА, но и их обломки, которые могут упасть во двор. Некоторые летательные аппараты используются в военных целях и могут быть заминированы. Внедрённый в корпус дрона взрывной элемент может сработать на прикосновение, любой звук и металл. Некоторые устройства способны самоликвидироваться.

Вблизи дрона запрещено использовать мобильный телефон, GPS-навигатор, радиоаппаратуру, оказывать любое электромагнитное воздействие. При звонке в экстренные службы надо сообщить свои данные, местоположение, уточнить во сколько вы нашли коптер, в каком он состоянии и описать его, заключил Дандыкин.