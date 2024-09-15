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15 сентября, 14:41

Россиянам рассказали, что делать при обнаружении дрона рядом с домом

Военный эксперт Дандыкин объяснил, что делать при обнаружении дрона

Жителям России подсказали, что делать, если рядом с домом лежит дрон. Ни в коем случае нельзя трогать его, пытаться утилизировать или закопать. Это может быть крайне опасно для жизни, предупредил военный эксперт и специалист по взрывоопасной технике Василий Дандыкин.

«Лучше отойти от находки на безопасное расстояние — около 100 метров. Перед тем как укрыться в доме или другом капитальном здании, следует сообщить о найденном дроне в службу 112», — подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

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Он отметил, что опасны не только БПЛА, но и их обломки, которые могут упасть во двор. Некоторые летательные аппараты используются в военных целях и могут быть заминированы. Внедрённый в корпус дрона взрывной элемент может сработать на прикосновение, любой звук и металл. Некоторые устройства способны самоликвидироваться.

Вблизи дрона запрещено использовать мобильный телефон, GPS-навигатор, радиоаппаратуру, оказывать любое электромагнитное воздействие. При звонке в экстренные службы надо сообщить свои данные, местоположение, уточнить во сколько вы нашли коптер, в каком он состоянии и описать его, заключил Дандыкин.

Ранее россиянам рассказали, можно ли сбить квадрокоптер, который подглядывает за вами. Причинять повреждения устройству нельзя, так как это чужое имущество, но можно обратиться в полицию. Также следует помнить, что порой такие съёмки законны. Например, таким правом обладает Росреестр, дроны которого оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением для просмотра земной поверхности и домов россиян.

Обложка ©

freepik/diana.grytsku

Алёна Зиновьева
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