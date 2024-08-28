Россиянам напомнили о наказании за запуск дронов

За незаконный запуск дронов на территории РФ предусмотрено серьёзное наказание. Нарушителей ждёт внушительных размеров штраф, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что сейчас в 68 субъектах страны введён режим ограничений на полёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Человек, который хочет запустить дрон в своих целях, должен посмотреть, разрешено ли это в его регионе. Нарушителю закона за свои действия придётся ответить рублём.

«Для граждан – это штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Это серьёзные деньги. И вот так разок запустить дрон, просто побаловаться, я считаю, достаточно накладно. А должностные лица должны будут заплатить от 50 до 100 тысяч, им вообще могут приостановить деятельность до трёх месяцев», — рассказал юрист.

Соловьёв подчеркнул, что обмануть систему не удастся. Современные устройства по радиоэлектронной борьбе с точностью до метра определяют откуда был совершён запуск БПЛА. Поэтому не надо удивляться, если ваш дрон обнаружат. Если техника просто лежит дома и не используется, наказывать за это не будут.