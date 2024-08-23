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23 августа, 01:10

В России создан дрон, который легко работает в арктических условиях

Разработчик Зиновьев: В РФ создан БПЛА, работающий в условиях Арктики

Инженеры в РФ создали беспилотник, который использует водородный топливный элемент как источник энергии. БПЛА может работать в арктических условиях, сообщил газете «Известия» разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев.

«Изначально запрос был такой — нужно построить станцию в Арктике и к ней создать инфраструктуру. Поэтому мы решили создать дрон на водороде. Элемент был выбран, так как низкая температура влияет на него только с положительной стороны», — пояснил Зиновьев.

Он объяснил, что дизель как топливо для генераторов не подойдёт в условиях Арктики, ведь он застывает при холоде и его надо обогревать. Водород эксперты посчитали лучшим решением. По их мнению, водородные топливные элементы дают большую автономность на фоне дронов с обычными аккумуляторами. К тому же использование водородного топлива не вредит атмосфере. БПЛА можно также использовать в зоне боевых действий. Для него создана заправка контейнерного типа. Топливный баллон можно заполнить водородом под давлением до 350 бар менее чем за пять минут.

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Обложка ©

Unsplash / Alessio Soggetti

Анатолий Симоненко
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