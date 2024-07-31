Бойцы СВО получили первую партию беспилотных "Варанов"

Бойцам в зоне спецоперации (СВО) доставили первую партию универсальных беспилотных гусеничных платформ "Варан", способных нести до полутора тонн грузов. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Как рассказал представитель компании – разработчика дронов Бари Муртази, военнослужащие используют платформу для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. "Варан" работает в дистанционном режиме и может самостоятельно подъезжать к нужным точкам, включая функцию "следуй за мной", которая позволяет бойцам просто прикрепить карабин к себе или положить пульт управления в карман.

"Первую партию мы уже передали военным, отзывы максимально положительные. Этот проект не случился бы без Народного фронта, который передаёт эти изделия на передовую", — приводит ТАСС слова Муртазина.

В пресс-службе Народного фронта также отметили, что другим изобретением подмосковных разработчиков стал дрон "Аватар", который уже вовсю используется на передовой. Дальность полёта БПЛА составляет до десяти километров, грузоподъёмность — до пяти килограммов.