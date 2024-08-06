"Удобная вещь": "Кулибин-клуб" испытал инновационную российскую систему РЭБ

На полигоне "Кулибин-клуба" Народного фронта в Подмосковье испытали инновационную систему РЭБ. Уникальность новой технологии заключается в удобстве эксплуатации: устройство может быть установлено на авто или опорнике военных для защиты от вражеских БПЛА.

Как сообщили нашим коллегам из 360.ru в Народном фронте, проходившая испытания система создаёт защищённую от беспилотников зону в форме купола. Глава исполнительного комитета организации Михаил Кузнецов отметил, что сотрудничество с российскими народными умельцами позволяет быстрее отвечать на фронтовые нужды и запросы, поступающие от бойцов в зоне спецоперации.

"Сейчас здесь, на полигоне, группы изобретателей со всей страны привезли средства радиоэлектронной борьбы разных видов — штурмовые, для автомобилей и даже для бронетехники", — отметил собеседник телеканала.

Представитель производителя комплексов радиоэлектронной борьбы Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что "Кулибин-клуб" собрал людей, обладающих передовыми знаниями и необходимым опытом, чтобы создавать изобретения, отвечающие последнему слову техники. При участии неравнодушных отечественных инженеров в зону СВО уже были отправлены тысячи высокотехнологичных приборов. Одним из таких стала новая переносная система РЭБ — человек может носить её на спине, словно рюкзак. Как рассказал военный из отряда "Барс 16", устройство уже снискало большую популярность и спасло множество человеческих жизней.

"Очень удобная вещь, эффективность его подтверждена уже месяцами работы, нареканий лично у меня как у человека, который пользовался, нет. Я сам, работая на передовой, посадил с помощью этого РЭБ больше 20 дронов противника", — пояснил военнослужащий.