На полигоне "Кулибин-клуб" Народного фронта в Подмосковье провёл испытания беспилотников, в том числе и аналогов зарубежных брендов. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе организации.

"Кулибин-клуб" провёл испытания дронов – аналогов международных брендов. Фото © Предоставлено Life.ru

"Кулибин-клуб" провёл испытания дронов – аналогов международных брендов. Видео © Предоставлено Life.ru

"Собрались изобретатели со всей страны, и сегодня здесь представлены дроны на нестандартных частотах, FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также средства радиоэлектронной борьбы. Мы регулярно собираем здесь наших умельцев, чтобы на полигоне протестировать изделие, разработчикам пообщаться друг с другом, обменяться опытом", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

"Кулибин-клуб” провёл испытания дронов – аналогов международных брендов. Фото © Предоставлено Life.ru

"Ребята производят свои изделия здесь, в России, тем самым существенно их удешевляя. Будем поддерживать производителей, масштабировать их изделия, чтобы они поставляли их на фронт. Производство даёт большой толчок для развития радиотехнической отрасли, помогает развивать этот рынок в стране", — рассказал руководитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Александр Паничев.

Изобретения производятся в России из отечественных компонентов. Создатели дронов активно увеличивают использование местных поставщиков. Недавно компания – разработчик дрона "ЭВР" завершила производство партии из 160 экземпляров, которые в ближайшее время будут переданы военнослужащим в зону Северо-Восточного направления.

Как рассказал разработчик "ЭВР" Валентин Пономарёв, дальность полёта такого беспилотника — до 4 километров, он имеет ряд съёмных камер, в том числе тепловизионных и ночных, камеры с оптическим зумом — всё необходимое для успешной разведки. А "Кулибин-клуб" помогает дорабатывать и тестировать продукцию, в том числе и в полигонных условиях.