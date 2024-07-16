"Кулибин-клуб" провёл испытания дронов – аналогов международных брендов
"Кулибин-клуб" провёл испытания дронов – аналогов международных брендов. Обложка © Предоставлено Life.ru
На полигоне "Кулибин-клуб" Народного фронта в Подмосковье провёл испытания беспилотников, в том числе и аналогов зарубежных брендов. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе организации.
"Кулибин-клуб" провёл испытания дронов – аналогов международных брендов. Фото © Предоставлено Life.ru
"Кулибин-клуб" провёл испытания дронов – аналогов международных брендов. Видео © Предоставлено Life.ru
"Собрались изобретатели со всей страны, и сегодня здесь представлены дроны на нестандартных частотах, FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также средства радиоэлектронной борьбы. Мы регулярно собираем здесь наших умельцев, чтобы на полигоне протестировать изделие, разработчикам пообщаться друг с другом, обменяться опытом", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
"Кулибин-клуб” провёл испытания дронов – аналогов международных брендов. Фото © Предоставлено Life.ru
"Ребята производят свои изделия здесь, в России, тем самым существенно их удешевляя. Будем поддерживать производителей, масштабировать их изделия, чтобы они поставляли их на фронт. Производство даёт большой толчок для развития радиотехнической отрасли, помогает развивать этот рынок в стране", — рассказал руководитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Александр Паничев.
Изобретения производятся в России из отечественных компонентов. Создатели дронов активно увеличивают использование местных поставщиков. Недавно компания – разработчик дрона "ЭВР" завершила производство партии из 160 экземпляров, которые в ближайшее время будут переданы военнослужащим в зону Северо-Восточного направления.
Как рассказал разработчик "ЭВР" Валентин Пономарёв, дальность полёта такого беспилотника — до 4 километров, он имеет ряд съёмных камер, в том числе тепловизионных и ночных, камеры с оптическим зумом — всё необходимое для успешной разведки. А "Кулибин-клуб" помогает дорабатывать и тестировать продукцию, в том числе и в полигонных условиях.
Ранее "Ростех" показал испытания боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". На неё можно устанавливать боевые модули, в том числе противотанковый с ракетами. При этом инновации не страшны помехи при работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. В госкорпорации рассказали, что в случае потери связи робот сам едет на базу.