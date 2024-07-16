Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 15:46

Превратили Excalibur в "болванку": На западе заявили о превосходстве ВС РФ

Newsweek: Российские силы РЭБ сделали бесполезными американские M982 Excalibur

Украинская армия может вытряхнуть всю начинку из 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur и сделать из них вазы для цветов, поскольку они утратили всякую полезность из-за работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такое мнение высказал эксперт Шиау-шян Лю в интервью Newsweek.

"Российские меры радиоэлектронной борьбы на Украине сделали высокоточные боеприпасы американского производства неэффективными. Например, 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur и управляемые авиабомбы JDAM сейчас практически бесполезны", — считает специалист.

По словам аналитика, Россия сумела успешно адаптироваться для борьбы с передовыми американскими высокоточными системами вооружений.

Зеленский задумал сменить захотевшего капитуляции Сырского на более кровожадного главкома ВСУ
Зеленский задумал сменить захотевшего капитуляции Сырского на более кровожадного главкома ВСУ

Это не первый тип вооружения, которое пойдёт на "поделки" из-за российских средств РЭБ. Ранее США передали Украине эксклюзивные, реактивные, "умные" и бесконечно дорогие снаряды GLSDB, которые ВС РФ также сумели подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Обложка ©

Gagadget.com

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров