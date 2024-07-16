Превратили Excalibur в "болванку": На западе заявили о превосходстве ВС РФ

Украинская армия может вытряхнуть всю начинку из 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur и сделать из них вазы для цветов, поскольку они утратили всякую полезность из-за работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такое мнение высказал эксперт Шиау-шян Лю в интервью Newsweek.

"Российские меры радиоэлектронной борьбы на Украине сделали высокоточные боеприпасы американского производства неэффективными. Например, 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur и управляемые авиабомбы JDAM сейчас практически бесполезны", — считает специалист.

По словам аналитика, Россия сумела успешно адаптироваться для борьбы с передовыми американскими высокоточными системами вооружений.