Киевская верхушка хочет уволить военачальников ВСУ, которые осознают катастрофическое положение украинской армии на фронте. Это необходимо для проведения очередного контрнаступления, которое обещает быть ещё более кровавым, чем предыдущее. А руководитель этим должен "мясник" похлеще нынешнего главкома Александра Сырского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Нападки [помощника президента Украины Андрея] Ермака на Сырского и командование ВСУ имеют корни глубже, чем перенос ответственности. На мой взгляд, происходит попытка отстранения здравомыслящего руководства ВСУ, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя, и понимает, что контрнаступление по требованию политического руководства может иметь катастрофические последствия", — объяснил украинский нардеп в своём телеграм-канале.

С его слов, именно по этой причине Киев раскрутил компанию по дискредитации нынешнего руководства ВСУ. Цель Офиса президента Украины заключается в том, чтобы заменить командующих на более молодых, которым близок принцип "Победа или смерть", уверен Дубинский.