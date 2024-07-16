Зеленский задумал сменить захотевшего капитуляции Сырского на более кровожадного главкома ВСУ
Нардеп Дубинский уличил Киев в желании заменить Сырского более жестоким главком
Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © ТАСС / Zuma
Киевская верхушка хочет уволить военачальников ВСУ, которые осознают катастрофическое положение украинской армии на фронте. Это необходимо для проведения очередного контрнаступления, которое обещает быть ещё более кровавым, чем предыдущее. А руководитель этим должен "мясник" похлеще нынешнего главкома Александра Сырского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Нападки [помощника президента Украины Андрея] Ермака на Сырского и командование ВСУ имеют корни глубже, чем перенос ответственности. На мой взгляд, происходит попытка отстранения здравомыслящего руководства ВСУ, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя, и понимает, что контрнаступление по требованию политического руководства может иметь катастрофические последствия", — объяснил украинский нардеп в своём телеграм-канале.
С его слов, именно по этой причине Киев раскрутил компанию по дискредитации нынешнего руководства ВСУ. Цель Офиса президента Украины заключается в том, чтобы заменить командующих на более молодых, которым близок принцип "Победа или смерть", уверен Дубинский.
"Отчаянное контрнаступление многими рассматривается как элемент успеха одной из политсил на выборах в США. Офису (Зеленского. — Прим. Life.ru) во главе ВСУ нужен больший "мясник", чем нынешний", — заключил депутат Рады.
Недовольство Владимира Зеленского Александром Сырским растёт, кажется, со дня назначения того на должность главкома ВСУ. В США отмечали, что украинского политика не устраивает тактика военачальника. В связи с этим Зеленский готовится убрать его с должности. Вишенкой на этом торте дискредитации является недавнее заявление нардепа Безуглой, которая утверждает, что Сырский уже готов подписать капитуляцию и ввести режим прекращения огня.