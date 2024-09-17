Над Брянской областью сбили 11 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Изначально глава региона рассказал об одном уничтоженном объекте. В результате его ликвидации никто не пострадал. Спустя некоторое время Богомаз отчитался о новых сбитых БПЛА.

«Ещё десять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.