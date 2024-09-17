Над Брянской областью сбили 11 украинских БПЛА
Богомаз: Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Брянской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Брянской областью 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Изначально глава региона рассказал об одном уничтоженном объекте. В результате его ликвидации никто не пострадал. Спустя некоторое время Богомаз отчитался о новых сбитых БПЛА.
«Ещё десять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над Брянской и Курской областями. В результате происшествия никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось.
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