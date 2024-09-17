Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями
Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении БПЛА над Брянской областью ранее сообщал губернатор Александр Богомаз. В результате происшествия никто не пострадал.
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