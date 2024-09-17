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17 сентября, 04:50

Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями

Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — рассказали в оборонном ведомстве.

Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Брянской областью

Об уничтожении БПЛА над Брянской областью ранее сообщал губернатор Александр Богомаз. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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