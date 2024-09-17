Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями

Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — рассказали в оборонном ведомстве.