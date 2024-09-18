В городе под Тверью начался пожар после падения обломков БПЛА

Пожар начался в городе Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА. Как сообщил глава региона Игорь Руденя, на месте происшествия работают экстренные службы.

«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области, ведутся работы по локализации пожара», — приводит пресс-служба правительства заявление губернатора.