Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 00:39

В городе под Тверью начался пожар после падения обломков БПЛА

Губернатор Руденя: В Торопце Тверской области произошёл пожар после атаки БПЛА

Пожар начался в городе Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА. Как сообщил глава региона Игорь Руденя, на месте происшествия работают экстренные службы.

«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области, ведутся работы по локализации пожара», — приводит пресс-служба правительства заявление губернатора.

В Смоленской области объявлено предупреждение об угрозе атаки БПЛА
В Смоленской области объявлено предупреждение об угрозе атаки БПЛА

Ранее сообщалось об уничтожении 14 беспилотников в Брянской области. Позднее ещё один БПЛА сбили в Тульской области, семь дронов нейтрализовали в Смоленской области. Также известно о ликвидации вражеского объекта в Орловской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров