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17 сентября, 23:31

Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали семь БПЛА над Смоленской областью

Губернатор Анохин: Семь БПЛА сбиты над Смоленской областью

Семь украинских БПЛА нейтрализованы силами ПВО и РЭБ над территорией Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, объекты были подавлены в городах Ельня и Рославль.

«Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены семь беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте событий», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось об уничтожении 14 беспилотников в Брянской области. Позднее ещё один БПЛА сбили в Тульской области, а в Смоленской объявили угрозу атаки дронов. Также известно о ликвидации вражеского объекта в Орловской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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