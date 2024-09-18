Силы ПВО и РЭБ нейтрализовали семь БПЛА над Смоленской областью

Семь украинских БПЛА нейтрализованы силами ПВО и РЭБ над территорией Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, объекты были подавлены в городах Ельня и Рославль.

«Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены семь беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте событий», — написал чиновник в телеграм-канале.