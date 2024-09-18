В Смоленской области объявлено предупреждение об угрозе атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор области Василий Анохин.
«Смоленская область — внимание по БПЛА. В случае работы ПВО сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств», — предупредил глава региона в телеграм-канале.
Ранее также сообщалось об уничтожении беспилотников в Брянской области. На данный момент известно о ликвидации 14 вражеских объектов. Ещё один БПЛА сбили в Тульской области.
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